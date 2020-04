IL RITO DELLO SPRITZ

ROVIGO «Due americani del Conte e un Daiquarantena per favore». «Va bene la consegna per le sette?». Da qualche giorno funzionano più o meno così le comande all'osteria-burgheria ai Trani di via Cavour dove, oltre all' hamburger, è possibile ordinare anche un cocktail in bustina. Una volta aperto lo si versa in un bicchiere di ghiaccio e lo si gusta davanti alla tivù.

L'INIZIATIVA

Come dice infatti una nota pagina Facebook Stare in casa is the new uscire e, ai tempi di pandemia, Fabrizio e Andrea Conforto dei Trani hanno saputo senza dubbio adattarsi alla nuova modalità casalinga del divertimento. Il locale di via Cavour, cuore della movida cittadina, già dai primi di marzo aveva deciso di dire stop ad aperitivi e cene anticipando di qualche giorno il decreto del premier Conte. I due ristoratori attraverso la pagina Facebook del locale avevano infatti spiegato di avere scelto di lavorare in sicurezza: Prima la salute, per divertirci c'è tempo. Mai però si sarebbero aspettati settimane di chiusura e addirittura una Pasqua a luci spente. I due barman non si sono persi d'animo, si sono rimboccati le maniche e hanno proposto l'hamburger a domicilio accompagnato dal cocktail in busta.

HAMBURGER A DOMICILIO

«In un primo momento spiega Fabrizio abbiamo pensato di regalare dei cocktail ai nostri clienti che ordinavano i nostri hamburger a domicilio. Un gesto affettuoso per rendere meno duro questo periodo di lontananza che ha stravolto momentaneamente le nostre vite e le nostre abitudini. Poi le richieste sono aumentate, il nostro cocktail in busta ha avuto subito un grande successo. Quelli che ci scrivono in questo periodo e che ordinano i nostri piatti a domicilio, compreso il famoso tiramisù di mamma Maria Rosa, ci spiegano che restare a casa gustando le specialità dei Trani è infatti un modo per riassaporare anche un po' di normalità».

Ma un cocktail in busta mantiene profumi e sapori?

«Certo spiega Fabrizio è una tecnica già collaudata, molto usata anche all'estero. Dal barman al bicchiere di casa, non cambia nulla. In pratica, il barman miscela gli ingredienti nelle giuste dosi, versa il contenuto in un'apposita busta ermetica e la sigilla. Sull'etichetta è indicato il nome del cocktail, gli ingredienti e la data di produzione».

La miscela si può consumare subito o comunque preferibilmente entro tre giorni. Tre le tipologie di cocktail proposte dai Trani: l'Americano del Conte, il Bloody Mary e il Daiquarantena (rivisitazione del Daiquiri). «Abbiamo cercato di sdrammatizzare il difficile momento che stiamo vivendo, dando ai nostri cocktail dei nomi in tema con la pandemia spiega Fabrizio - Il nostro listino Sous Vide-20 è ad esempio un richiamo a Covid-19». «Sono settimane davvero difficili spiega l'esercente del centro non vediamo l'ora di tornare alla normalità e di rivedere i nostri portici pieni di gente. Ci rendiamo però conto che ci vorrà ancora del tempo: la nostra previsione è che ad agosto potremo tutti abbracciarci e fare aperitivo vicini come un tempo». «Quando riapriremo spiega l'imprenditore tavoli e persone saranno distanziati di un metro. Lavoreremo con la mascherina per ragioni di sicurezza. Questo però non ci toglierà la voglia di sorridere e di riaccendere i motori della città e delle nostre vite».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA