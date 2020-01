Il riscaldamento produce più particolato delle auto

AMBIENTE

ROVIGO Anche se i dati sono un po' datati, l'immagine che offrono serve ad aiutare a comprendere uno degli aspetti che formano la complessità di un fenomeno come quello dell'inquinamento da polveri sottili. Nel 2005, infatti, a Rovigo 34,31 tonnellate di Pm10 arrivavano dal traffico su strada, 52,42 tonnellate dal riscaldamento degli edifici, 31,02 tonnellate dall'industria, 10,56 tonnellate dalle altre forme di trasporto, 8,30 tonnellate dall'agricoltura, con ulteriori 1,22 tonnellate da altre fonti, compresi i rifiuti. In tutto, 137,83 tonnellate delle quali ben oltre un terzo proveniente dal riscaldamento.

I CAMBIAMENTI

Dieci anni dopo, nel 2015, il totale era più basso, 102,07 tonnellate. Soprattutto erano mutate le proporzioni, con il riscaldamento divenuto ancor più preponderante, responsabile dell'immissione in atmosfera di ben 69,48 tonnellate di Pm10, ovvero oltre metà del totale, con una riduzione invece decisamente significativa dell'impatto del traffico su strada, dimezzatosi a 17,95 tonnellate. Sostanzialmente stabili l'industria e l'agricoltura, con la prima in leggera flessione, frutto anche del calo delle attività produttive presenti, 30,35 tonnellate, e con la seconda in leggero aumento, con 10,61 tonnellate. Netto anche il calo delle altre forme di trasporto, 2,41 tonnellate, addirittura meno di un quarto di quanto risultavano impattanti dieci anni prima. Quasi impercettibile, invece, la variazione delle altre fonti di produzioni, responsabili dell'immissione di 1,62 tonnellate di Pm10.

NODO RISCALDAMENTO

Ormai sono passati altri cinque anni e questa fotografia può risultare ulteriormente modificata, anche perché, come si vede dai numeri, in un lustro molto può cambiare. Quello che è innegabile è che il traffico su strada, additato come uno dei mostri dell'inquinamento, in realtà non solo non è l'unico responsabile della presenza di Pm10, ma nemmeno il primo. E lo è ancor meno l'industria in senso lato. Il vero problema da superare è quello relativo al riscaldamento domestico. In questi anni, è vero, molto è stato fatto anche sul fronte delle iniziative volte a ridurre gli sprechi e ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici. A quanto pare, però, è ancora troppo poco. Ci sono stufe, paradossalmente proliferate proprio negli ultimi anni, alimentate a biomasse legnose come il pellet, che hanno forti impatti, soprattutto se non di alto grado di efficienza e con buoni sistemi filtranti, ma soprattutto ci sono diffuse e radicate cattive abitudini da contrastare.

In quest'ottica va notato come sia sostanzialmente una misura educativa il blocco delle auto più inquinanti, previsto anche a Rovigo sulla base di quanto deciso dal Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, e dalle misure indicate nel Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto dalle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Senza incappare nel benaltrismo, bisogna ammettere che serve anche altro, comprese azioni più forti sul fronte del riscaldamento. Certo non lasciare al freddo chi non ha una caldaia di nuova generazione, ma qualcosa deve essere fatto.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA