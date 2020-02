COMMERCIO

ROVIGO È iniziato il confronto sul futuro del commercio. Si è insediato in Comune il primo tavolo di lavoro relativo appunto ai Distretti del commercio, il bando regionale che ha visto il capoluogo aggiudicarsi il quarto posto su 57 posizioni per la qualità dei progetti di sviluppo commerciale e urbano della città. Il manager del distretto del centro, il padovano Giacomo Pessa, affiancato dal sindaco Edoardo Gaffeo che gestisce direttamente la delega al Commercio, da Confesercenti e Ascom Confcommercio, ha incontrato per la prima volta l'associazione dei negozianti Centrocittà attraverso la presidente Rita Pizzo. Al tavolo anche l'assessore agli Eventi Roberto Tovo.

IL CONFRONTO

«È stato un incontro positivo - ha spiegato al termine il sindaco - è partita la prima fase di confronto e scambio di idee con i commercianti, le associazioni e il manager del Distretto, al fine di stabilire le modalità con le quali investire la prima tranche di contributi che arriverà dalla Regione. Una cifra che per il 2020 si aggira intorno ai 120mila euro e che si ripeterà nel 2021, legata all'esecuzione di una serie di progetti finalizzati allo sviluppo del centro storico e delle attività presenti».

Il manager Pessa ha illustrato ai commercianti il progetto per rilanciare la città e renderla appetibile per lo shopping e il turismo. «Una città che ha tante potenzialità, un centro medio-grande e molto bello dal punto di visto architettonico».

Tutte le imprese saranno coinvolte nell'attività di valorizzazione che ha in mente il manager del Distretto, «gli eventi avranno come protagonisti non solo il tessuto economico del centro, ma anche i residenti che saranno coinvolti in originali azioni di marketing dell'immagine stessa del capoluogo».

Come prima azione, il manager ha annunciato la consegna ai commercianti del centro di un questionario diretto a individuare le problematiche e a raccogliere eventuali proposte. «Ho avuto un'impressione positiva - ha spiegato la portavoce di Centrocittà, Rita Pizzo - Ci sono i presupposti per lavorare bene in squadra. Ho chiesto in particolare al manager e al Comune di valorizzare il carico di presenze che Palazzo Roverella porta in città durante le mostre. Si potrebbero, per esempio, offrire pacchetti che comprendono il soggiorno in città e altri servizi. È essenziale che il visitatore trovi una città pronta, partendo proprio dagli esercizi pubblici».

I COMMENTI

La numero uno del consorzio di commercianti, al termine dell'incontro, ha promosso a pieni voti il primo tavolo del Distretto, anche se, sottolinea, «è stata un'occasione principalmente per conoscere il manager e mettere le basi per quello che sarà il lavoro dei prossimi mesi». Positivo anche il presidente dell'Ascom Stefano Pattaro, che aveva mandato al tavolo un suo delegato. «È stato un incontro tecnico - ha detto Pattaro - il clima è positivo e di collaborazione».

LE AZIONI

Entro 18 mesi il Distretto dovrà mettere a punto una serie di progetti collegati principalmente agli eventi (ma è anche compresa un'attività di abbellimento urbano delle strade interessate dai negozi) facendo fruttare, in termini di presenze e miglioramento dei fatturati delle singole attività, il contributo regionale che mira proprio a soccorrere il commercio dei centri in un momento storico particolarmente difficile per questo settore, in gran parte dovuto all'avanzare degli acquisti online e della grande distribuzione. I progetti, di durata massima biennale, prevedono una serie di interventi come riqualificazione di immobili pubblici e di spazi destinati al commercio, previsione di misure urbanistiche finalizzate a migliorare l'accessibilità e il contesto ambientale, interventi per la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi e per sviluppare la mobilità sostenibile, pubblicazione di bandi e concorsi di idee sul tema della riqualificazione e rigenerazione urbana, promozione di appositi itinerari di attrattività e di nuovi servizi legati all'accoglienza turistica.

Roberta Merlin

