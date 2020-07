IL RILANCIO DEL CENTRO

ROVIGO Non solo commercio, ma anche artigianato, storia, cultura e cinema. È' questa la ricetta del Comune per fare risorgere il Capoluogo messo in ginocchio dal lungo periodo di lockdown. Si partirà giovedì 9 luglio con il primo dei tre appuntamenti dell'estate, con la proposta di negozi aperti, cinema sotto le stelle ai giardini delle Torri e visite guidate per conoscere la storia e la cultura della città.

IL PROGRAMMA

«Partiamo con tre giovedì, 9, 16 e 23 luglio, dove i protagonisti saranno i commercianti, ma con tanti eventi collaterali ha spiegato ieri il sindaco Edoardo Gaffeo durante la presentazione dell'iniziativa a palazzo Nodari - Il cuore di Rovigo si trasformerà in una sorta di centro commerciale a cielo aperto. Lungo le vie e nelle piazze verranno posizionate anche delle gigantografie dei vecchi film di successo, dove sarà possibile scattarsi dei selfie. Il filo conduttore dei tre giovedì dedicati allo shopping sarà infatti il cinema: ai giardini delle Torri ci sarà l'appuntamento con CineSet, che al suo esordio ha registrato il tutto esaurito». «Sono sicuro ha aggiunto il sindaco - che si tratti del primo passo di un percorso molto più articolato: la volontà dell' Amministrazione è infatti di continuare a sperimentare per rendere il centro sempre più attrattivo. La formula innovativa che questa volta abbiamo infatti applicato non è l'evento con i commercianti aperti, ma con i singoli negozi aperti, veri protagonisti con una serie di iniziative collaterali per animare la città».

DISTRETTO DEL COMMERCIO

«È stato un lavoro di squadra ha spiegato il manager del commercio Giacomo Pessa - Abbiamo lavorato fianco a fianco con le associazioni di categoria, Pro Loco e Comune e la collaborazione di tanti imprenditori, con l'intento di trasformare, in occasione delle tre serate, la città, in un centro commerciale a cielo aperto».

SEGUIRE LA STELLA

Ognuna delle 54 attività che aderiscono all'evento avrà una stella di un metro davanti al negozio. Ci sarà, inoltre, la possibilità per ogni singola impresa, di organizzare piccoli eventi all'interno, rispettando ovviamente le normative anti-Covid. «L'obiettivo della Pro Loco - ha spiegato il presidente Marco Bressanin - è quello di dare rendere la città culturalmente attrattiva: abbiamo dunque deciso di creare visite guidate legate questa volta al mondo del cinema. Ci saranno tre percorsi differenti di un'ora legati alla storia del cinema».

ITINERARI DI CELLULOIDE

I percorsi culturali, giovedì prossimo, affronteranno il tema di Rovigo Amarcord con un viaggio nei luoghi di teatri e cinema del centro storico, il giovedì successivo protagonista sarà invece il set del film Cornetti alla crema girato nei primi anni 80 a Rovigo con la valorizzazione di personaggi femminili. L'ultimo giovedì si potrà invece fare un tuffo tra la storia dei grandi registi che hanno raccontato il Polesine, anche a tinte drammatiche.

TORRE RIAPERTA

In occasione delle tre serate dello shopping, ad aprire per la prima volta le porte sarà anche Torre Donà: la Pro Loco si sta infatti organizzando per dare il via, già a partire da giovedì 9, alle visite guidate in cima alla torre medioevale fresca di restauro. Visite che, secondo il regolamento comunale appena approvato, dovranno essere contingentate anche per questioni legate alla sicurezza e curate da accompagnatori.

LE CATEGORIE

Soddisfatto delle iniziative legati allo shopping anche il vicepresidente di Confesercenti Vittorio Ceccato, «Abbiamo cercato di coinvolgere più commercianti possibile ha detto Ceccato - Sarà nostro intento continuare su questa strada di piena sintonia a collaborazione per aumentare sempre di più il numero degli aderenti». Un plauso al manager del distretto viene dal funzionario di Ascom Lucia Venturato: «Era tutto partito in sordina, ma il manager Pessa è riuscito a raccogliere davvero tante adesioni, facendo in modo che diventi sempre più protagonista durante tutti i mesi dell'anno».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA