Il rigassificatore è pronto a coprire i picchi di consumo del pieno inverno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONTI ENERGETICHELa scorta per l'inverno è stata fatta. E il serbatoio d'Italia sarà, anche quest'anno, il terminal di Porto Levante gestito da Adriatic Lng, società co-controllata da ExxonMobil Italiana Gas e Qatar Terminal Limited, affiliata del gruppo Qatar Petroleum, e partecipata da Snam, che ribadisce con orgoglio come il rigassificatore polesano, «l'unico in Italia a offrire una scorta di riserva per i picchi di consumo nell'anno termico 2019/2020, continua a dare un contributo strategico alla sicurezza degli approvvigionamenti del...