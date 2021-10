Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ANIMALIROVIGO (A. Gar.) Per i volontari c'era tanta voglia di ritrovarsi e rivivere un appuntamento speciale, interrotto da quasi due anni a causa della pandemia che ha sospeso gli eventi dal vivo. Oggi pomeriggio la Lega del cane riapre le porte del Rifugio Cipa alle famiglie e ai visitatori che vogliono scoprire la struttura di via Argine Zucca a Fenil del Turco. Un pomeriggio da trascorrere all'aria aperta per conoscere anche gli ospiti,...