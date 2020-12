IL RIENTRO IN CLASSE

ROVIGO Il prefetto Maddalena De Luca ha completato il piano per l'organizzazione del rientro a scuola degli studenti polesani: più autobus, steward alle fermate più trafficate e maggiore flessibilità degli orari di ingresso accesso e uscita dalle scuole. Dopo un incessante lavoro durato due settimane, senza particolari criticità, il rappresentante territoriale del Governo è riuscito a conciliare le richieste dei sindaci, delle aziende di trasporto pubblico locale, delle forze dell'ordine e dei dirigenti scolastici in vista del ritorno sui banchi il 7 gennaio. Data che De Luca si sente di confermare, vista anche l'importanza sociale e psicologica che produce il funzionamento del sistema scolastico in un momento così delicato, ma sulla quale nutre perplessità sull'effettivo rientro del 75% degli studenti inizialmente previsto dal Governo: «il mio personale parere è che si scenderà al 50 per cento, attendiamo di vedere i prossimi giorni».

TRASPORTO PUBBLICO

Nell'attesa di capire quale percentuale sceglierà il Ministero dell'Istruzione, il piano operativo è stato definito e prevede l'aumento dei mezzi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano. Il prefetto ha detto che Busitalia e Garbellini aumenteranno la flotta a disposizione delle corse mattutine per gli alunni dei plessi scolastici provinciali: «Complessivamente saranno messi a disposizione 41 mezzi aggiuntivi - spiegato De Luca -, di cui tre per le tratte urbane nel capoluogo e 38 per quelle extraurbane. Abbiamo parametrato tutto sulla base della popolazione scolastica: sono 8.200 gli studenti in Polesine, quelli che usano il trasporto pubblico sono 6.200, per il 75% di questi, circa 4.500 persone, è previsto l'utilizzo dei mezzi necessari per assicurarne la partecipazione alle lezioni in presenza. Le due aziende che gestiscono il servizio hanno già reperito la stragrande maggioranza dei mezzi, hanno tempo comunque fino al 31 dicembre».

I CONTROLLI

Per verificare che sia rispettata la capienza massima a bordo di corriere e bus ci saranno dei controllori: «Sono previsti degli steward nelle autostazioni e nelle fermate con più affluenza - aggiunge il prefetto - Si tratta di personale in gestione alle aziende: saranno 12 e verificheranno il rispetto della capienza massima del 50%».

ORARI ELASTICI

Per quanto riguarda gli orari di accesso e uscita dalle aule al termine delle lezioni, forse uno degli aspetti più particolari da curare, si è optato per una soluzione elastica: «Ci sarà flessibilità - garantisce il prefetto - Gli studenti potranno entrare tra le 7,30 e le 9 per alleggerire i flussi ed evitare gli assembramenti». Nel frattempo ieri sono terminate le lezioni e, per pura combinazione cromatica, oggi è il primo giorno rosso. Un colore che, al di là della tradizione natalizia, quest'anno identificherà anche la validità delle più stringenti regole anti-Covid. Come già avvenuto in questi mesi di pandemia, il prefetto richiama il buon senso e ricorda che le forze dell'ordine manterranno alta l'attenzione: «I controlli saranno precisi, puntuali e rigorosi. Chiaro che siamo in zona rossa con diverse deroghe, ma nel rispetto di queste ci si affida al senso di responsabilità individuale».

Alberto Lucchin

