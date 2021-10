Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOROVIGO La disgrazia che ha colpito tre famiglie è stata vissuta come un vero e proprio shock anche per gli studenti delle diverse scuole rodigine. Due dei migliori amici di Marco, Filippo, Michael e anche di N.M. che si trova in ospedale in coma farmacologico, anche se fuori pericolo dalla serata di mercoledì, sono ancora sconvolti per quello che è successo. Yari Fagan, giovane di Villadose, ha la voce emozionata nel ricordare i...