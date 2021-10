Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOROVIGO Erano in circa 700, ieri sera, alla fiaccolata in ricordo di Marco, Filippo e Michael. Un'iniziativa che ha trovato un largo consenso tra i giovani, che hanno dedicato la giornata agli amici scomparsi tre giorni prima. «Abbiamo iniziato oggi un lungo cammino - ha esordito il sindaco Edoardo Gaffeo in piazza Vittorio Emanuele, scelta come punto strategico per il ritrovo di tutti - che ci porterà lontano, attraverso vari...