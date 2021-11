Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOROVIGO È di oltre mille euro l'importo raccolto sabato sera, per le famiglie di Marco Stocco, Filippo Bettarello e Michael Zanforlin, in occasione della partita di calcio dei sedicesimi di finale del trofeo Regione Veneto di Prima categoria, tra Rovigo e Borgo Veneto. Allo stadio Francesco Gabrielli è stato anche osservato un commovente minuto di silenzio, con le due squadre raccolte a centrocampo e l'arbitro in mezzo in attesa di...