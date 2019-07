Il ricordo dei compaesani: «Un ragazzo dal cuore grande»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOLOREROSOLINA Nella notte tra sabato e domenica, a causa di un tragico incidente stradale, il rosolinese Nicola Paganin, di appena ventuno anni, ha perso la vita. Era in sella alla sua Yamaha R6 quando è si è verificato il terribile schianto contro una Citroen C3, che non gli ha lasciato alcuno scampo, all'incrocio che dalla Romea conduce a via Borgata Volto.Dopo aver trascorso la serata a una festa in spiaggia, aveva salutato tutti e si era diretto verso casa in sella alla sua moto nuova. Purtroppo il destino alle 3,30 si è messo di...