LA CERIMONIAROVIGO Con gli occhi lucidi hanno ritirato le medaglie che rendono onore e degna memoria alle figure dei loro padri o nonni. Otto polesani che da soldati, dopo l'8 settembre 1943, non hanno rinnegato il giuramento di fedeltà all'Esercito e allo Stato, rigettando le lusinghe naziste e finendo, orgogliosi e a testa alta, nei campi di prigionia e di concentramento in Germania e in Polonia, dove sono rimasti fino alla fine della...