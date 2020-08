IL RAPPORTO

ROVIGO Sono 33 gli ettari consumati nel 2019 in Polesine, quasi una sessantina di campi da calcio, con una leggera flessione rispetto al 2018, quando erano stati 48, ma più di tre volte rispetto al 2017, quando erano stati appena 10. È quello che emerge dal Rapporto annuale sul consumo di suolo dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, emanazione del Ministero dell'Ambiente.

VENETO MAGLIA NERA

Ancora una volta, il Veneto si conferma maglia nera, la regione con la maggior propensione all'incremento delle superfici artificiali, impermeabilizzate, asfaltate, cementificate, a scapito delle aree agricole e naturali: fra 2018 e 2019 sono stati consumati altri 785 ettari, staccando Lombardia, 642 ettari, Puglia, 625, e Sicilia, 611. La provincia con il maggior consumo nel 2019 è Verona con 252 ettari, seguita da Brescia con 184, Roma con 183, e da Treviso con 182. Rovigo è al 54esimo posto, penultima in Veneto dopo Belluno, che si è fermata a 7,4 ettari, ottava fra le province più virtuose a livello nazionale. «In Italia si legge nel rapporto - cresce più il cemento che la popolazione: nel 2019 nascono 420mila bambini e il suolo ormai sigillato avanza di altri 57 milioni di metri quadrati, al ritmo di 2 metri quadrati al secondo».

TERRITORIO A RISCHIO

In tempi di più frequenti allagamenti e di maggiore consapevolezza sui cambiamenti climatici, inutile ricordare il peso dell'impermeabilizzazione dei suoli e che il suolo sottratto agli usi agricoli e alle sue funzioni ambientali, contribuisce anche al surriscaldamento: «La differenza di temperatura estiva si sottolinea nel Rapporto - tra aree a copertura artificiale densa o diffusa, rispetto a quelle rurali raggiunge spesso valori superiori a 2 gradi». In 7 anni, tra il 2012 e il 2019, spiega poi l'Ispra, la perdita dovuta al consumo di suolo in termini di produzione agricola raggiunge i 3,7 milioni di quintali, due e mezzo dei quali di seminativi. Il danno economico stimato è di quasi 7 miliardi di euro. Ovviamente all'interno di un simile quadro non mancano le differenze. Lo scorso anno sono stati ben 32 su 50 i Comuni polesani che non hanno consumato suolo, compreso il capoluogo Rovigo. Paradossalmente, ma non troppo, le aree consumate sono collocate in Basso Polesine, alla faccia del Parco del Delta del Po e su, anche se poco meno della metà del totale del suolo consumato nel 2019, ben 14,34 ettari, è a Castelguglielmo, riconducibile all'insediamento di Amazon. Altri 5,7 ettari, invece, sono stati cementificati a Porto Viro: segue, sul terzo gradino del podio fra i Comuni della provincia di Rovigo con minor contenimento del consumo di suolo, San Bellino, sempre interessato dall'insediamento di Amazon. Oltre un ettaro è stato consumato, poi anche nei territori di Castelnovo Bariano, Porto Tolle, Adria, Ariano, Taglio di Po. Di poco sotto, 0,87 ettari, Corbola, mentre Loreo si attesta su mezzo ettaro. Proprio Loreo, dove è stato avanzato il progetto per un parco agro-fotovoltaico da oltre 63 ettari.

ENERGIA SOLARE

E proprio i campi fotovoltaici sono responsabili di una fetta consistente di consumo di suolo in Polesine. I due più grandi, ne occupano oltre 200: l'impianto di Canaro, ben 120 ettari, e quello di San Bellino, 85 ettari. Sempre a Loreo, c'è già l'impianto che si estende per 34 ettari nella conca di Volta Grimana.

ALLARME COLDIRETTI

Nei giorni scorsi il presidente polesano della Coldiretti Carlo Salvan, commentando la sottoscrizione del patto nazionale fra la sua associazione ed Italia Nostra per la valorizzazione dei paesaggi rurali e naturali e la produzione locale sostenibile, ha sottolineato come, per la campagna polesana, «tra le minacce, oltre alla speculazione edilizia, c'è anche quella del fotovoltaico a terra. Coldiretti Veneto stima una superficie coltivata' a pannelli solari pari a 671 ettari, gran parte nella nostra provincia. È necessario salvaguardare questi terreni fertili, il cibo è vita, non dobbiamo dimenticarlo e anche la tutela del paesaggio è una strategia che dobbiamo saper proteggere e valorizzare. Non possiamo più cedere terreni rurali in favore di progetti che deturpano il nostro territorio».

