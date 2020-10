L'INIZIATIVA

ROVIGO La cooperativa Il Raggio verde si prepara a festeggiare Gianni Rodari, con un evento diffuso. «Per chi opera in ambito educativo, la data di domani rappresenta un compleanno speciale, il centesimo anno dalla nascita di Gianni Rodari, l'autore che più di ogni altro è riuscito a porre al centro della propria opera letteraria e del dibattito pubblico il diritto alla fantasia e al pensiero creativo - spiega Stefano De Stefani, presidente di Il Raggio verde - per celebrarlo in maniera significativa, abbiamo ideato il Rodari day, una giornata di eventi e laboratori, dedicati allo scrittore amato da tutti. La risposta è stata entusiasta e unanime. Da Ficarolo a Udine, da Padova a Jesolo, da Rovigo a Masi, sono 15 tra nidi, scuole dell'infanzia, biblioteche e centri giovani, i luoghi in cui, con diverse modalità, si renderà omaggio all'autore di Omegna. Un cartellone dove la creatività e la fantasia prenderanno forma e azione con letture animate, workshop di stampa 3D, gare di filastrocche, gioco-laboratori, sperimentazioni, performance musicali e dirette streaming in cui si testimonierà la fecondità inesauribile dell'opera di Rodari».

Questo il programma per le sedi polesane di Il Raggio Verde, con inizio alle 9.30: nido aziendale Ulss 5, La Nuvola Blu, Un lungo viaggio. Vicini e lontani, diversi ma uguali, lettura con laboratorio multisensoriale; nido comunale Latte e cacao di Villadose, L'omino della pioggia. Scopriamo un personaggio magico, lettura con laboratorio creativo; nido comunale Le coccole di Stienta, L'omino dei sogni. Viaggio nel mondo della fantasia, lettura con laboratorio creativo; nido comunale La tana degli orsetti di Fratta, Il prato. Sul prato verde cosa ci sarà? Una bella sorpresa ci aspetterà!, lettura con laboratorio pittorico; nido comunale GattoNando di Polesella, A sbagliare le storie, laboratorio immersivo con rappresentazioni 3D tra giochi, suoni, luci e colori; scuola dell'infanzia Pietro Selmi di Polesella, Il pittore e altre storie. L'arte della fantasia, lettura animata con laboratorio di pittura; alle 11.30, biblioteca comunale di Gavello, Buon compleanno, Rodari!, video patchwork streaming dai canali YouTube e FB @bibliogavello; alle 15.30 Makers lab WakeHub di Lendinara, L'albero delle filastrocche. Le idee prendono forma, poetry challenge con live drawing con tavoletta grafica; alle 16, nido comunale Peter Pan di Ficarolo, Cosa ci vuole. Dal fiore al tavolo, lettura con laboratorio manuale; alle 16.30, biblioteca comunale di Stienta, Alla scoperta delle fiabe di Rodari, letture in rete, canali Facebook @bibliotecacomunale.stienta e Instagram @biblioteca.stienta.

Marco Scarazzatti

