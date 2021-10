Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

APPUNTAMENTIROSOLINA (A. Gar.) Si parlerà di sport e di alimentazione il 29 ottobre nella sala convegni del Chioggia Ortomercato del Veneto. In un anno caratterizzato da grandi successi sportivi il Consorzio di tutela del Radicchio di Chioggia Igp, prodotto in parte anch nella zona di Rosolina, non poteva lasciarsi scappare l'opportunità di far conoscere quanto il Principe Rosso possa essere un alleato formidabile di atleti e sportivi nel...