ROVIGO Il rischio del caos della circolazione e la formazione di assembramenti preoccupa l'Amministrazione Gaffeo. Per tutta la mattinata di ieri, salvo poi assistere alla comunicazione in diretta del presidente Luca Zaia della chiusura delle scuole sino al 31 gennaio, l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo e il sindaco Edoardo Gaffeo hanno passato ore ed ore in riunione con tutti i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado per assicurarsi che tutto fosse in regola per il rientro a scuola il prossimo 7 gennaio.

VERTICE CON I DIRIGENTI

«Il mio auspicio è che si riesca a tornare a scuola, anche perché non possano rimanere chiuse ad oltranza, ma deve avvenire in sicurezza». Per quanto riguarda le primarie Tovo spiega che: «lì non c'è alcun problema, siamo messi bene. Gli ingressi sono già differenziati, abbiamo applicato tutte le linee-guida di inizio anno e non sono cambiate. Ci dicano piuttosto se quelle linee vanno bene».

NODO TRASPORTI

Il vero grattacapo è quello delle superiori. Il prefetto Maddalena De Luca, come tutti i suoi colleghi di ogni provincia d'Italia, ha redatto su indicazione del ministero dell'Istruzione e di quello dei Trasporti un piano per gestire il rientro a scuola dopo la pausa natalizia. Per il Polesine è previsto quasi un raddoppio delle corse di corriere e autobus (41 mezzi aggiuntivi complessivamente, 38 corriere e tre bus), vista la capienza limitata al 50%, e questo è un argomento da non sottovalutare visto che la stazione in piazzale Cervi si trova in una posizione estremamente fragile per la circolazione rodigina. L'aumento degli ingombranti mezzi pubblici negli orari in cui di solito la gente è anche in auto per andare a lavoro può far esplodere un traffico che da almeno l'anno scorso, prima del Covid, non si vedeva a Rovigo.

RISCHIO INGORGHI

Alle principali fermate dei mezzi pubblici, poi, sono previsti 12 steward, personale in gestione alle aziende Busitalia e Garbellini, che verificheranno il rispetto della capienza massima del 50%. Per questo a Palazzo Nodari volevano vederci chiaro e capire come le scuole si erano organizzate anche per quanto concerne gli orari di ingresso e uscita, forse uno degli aspetti più particolari da curare.

ORARI FLESSIBILI

Il prefetto di Rovigo De Luca, nei giorni scorsi, aveva assicurato che ci sarebbe stata una certa flessibilità nella gestione degli orari: «Non si parla di ingressi differenziati, ma gli studenti potranno entrare tra le 7,30 e le 9, a seconda degli istituti, per alleggerire i flussi ed evitare gli assembramenti. Gli studenti riceveranno comunicazioni in merito dai responsabili delle singole scuole». A settembre, a tempo di record, Palazzo Nodari ha fatto realizzare una serie di percorsi riservati a bici e monopattini per raggiungere il polo scolastico di via De Gasperi. L'auspicio del Comune è che possa essere utilizzato il più possibile per evitare ingorghi stradali, seppure le temperature rigide del primo mattino siano tutt'altro che invitanti ai lunghi tragitti a piedi o in bici.

