AMBIENTE

ROVIGO Le acque di balneazione venete godono di ottima salute. A certificarlo, con la quinta delle sei campagne di rilevamento che dal 15 aprile al 15 settembre a cadenza mensile analizza i vari parametri previsti dalla legge, è l'Arpav-Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto. Tra il 17 e il 19 agosto, infatti, sono stati effettuati campionamenti nei 174 punti di prelievo presenti lungo i circa 149 km di costa adibita a balneazione presente sul territorio regionale: il mar Adriatico (95 punti di prelievo), il lago di Garda (65), il lago di Santa Croce (4), il lago di Mis (1), il lago di Centro Cadore (4), il lago di Lago (2), il lago di Santa Maria (2) e lo specchio nautico di Albarella (1), e tutti sono risultati nella norma.

LA COSTA POLESANA

Per quanto il tratto di costa balneabile polesana, pur stretta tra le foci di Po e Adige, il risultato di questa campagna di rilevazione va a confermare da un lato le precedenti rilevazioni di Arpav, ma dall'altro risalda i riconoscimenti ottenuti poco più di un mese fa dalla campagna della Goletta Verde di Legambiente e dall'assegnazione delle bandiere blu alle spiagge di Rosolina Mare, Albarella, Boccasette e Barricata. Insomma, sulla qualità delle acque polesane non c'è di che lamentarsi, anche se in effetti molti tendono erroneamente a definire sporche o, peggio, inquinate, acque che sono rese torbide solo dal fondale sabbioso che è facile ad essere smosso. Arpav stessa aveva rilevato in precedenza come il rispetto dei parametri sia tendenzialmente stabile nel tempo, senza cioè grosse criticità, ma semmai influenzato dai fenomeni meteorologici che, come con le consistenti precipitazioni della primavera 2019, possono temporaneamente alterare il quadro dei dati.

PARCO DEL DELTA

Nella campagna promozionale che nelle scorse settimane ha positivamente impattato sui diversi media e ha portato molti nuovi turisti, la costa veneta è stata definita come I mari della tranquillità le spiagge del divertimento e le nove spiagge da nord a sud hanno messo in mostra ciascuna le proprie peculiarità e le offerte di visite alternative alle spiagge. Inutile dire che, con gli ampi spazi del Parco del Delta del Po e la possibilità di abbinare itinerari naturalistici, sport e specialità culinarie, soprattutto in questa stagione caratterizzata dalle paura e dalle limitazioni anti-Covid, Rosolina Mare, Albarella, Scanno Cavallari, Boccasette e Barricata hanno potuto giocare al meglio le proprie carte. E il fatto che Arpav continui a certificare la piena balneabilità delle acque diventa un valore aggiunto.

PUNTI DI PRELIEVO

Sono sei i punti di prelievo con cui Arpav monitora la situazione a Rosolina Mare: a 300 metri a sud del depuratore; a 600 metri a nord e poi in corrispondenza della torre piezometrica; all'altezza di piazza San Giorgio; davanti al campeggio Vittoria e a punta Caleri. Quattro i punti di prelievo ad Albarella: a nord, al centro e sulla sinistra del Po di Levante, più lo specchio nautico che corrisponde alla zona dei Fiordi. Nel comune di Porto Viro, i due punti di prelievo sono a nord e a sud dello Scanno Cavallari. Nel comune di Porto Tolle, tre punti ciascuna per le spiagge di Boccasette e Barricata e due su quella delle Conchiglie, a nord e a sud. La sesta e ultima campagna di controllo che Arpav effettuerà nella stagione balneare 2020 sarà eseguita tra il 7 e il 9 settembre.

Enrico Garbin

