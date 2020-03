IL QUADRO

ROVIGO Nell'andamento altalenante dei numeri, quella di ieri è stata una giornata pesante. Non solo per i 12 casi scoperti all'interno delle strutture ospedaliere, ma anche per quelli individuati esternamente, altri 16, per un totale di 28, anche se una fetta consistente dei casi territoriali è sempre personale sanitario, che lavora in strutture di altre province. A conferma di come indossare un camice in questi giorni significhi vestire una divisa di responsabilità e impegno, di sacrificio e generosità, di insostituibilità ed essenzialità.

Uno sforzo che deve essere tenuto a mente da tutti. Nella cupezza generale, anche un segnale positivo: il quinto paziente guarito, che rimarrà comunque ricoverato in ospedale di comunità perché il resto della sua famiglia è in isolamento domiciliare e quindi è stato sconsigliato il suo rientro a casa, per il momento. Al di là dei contagi interni, sette pazienti di Lungodegenza e Riabilitazione a Trecenta e uno di Urologia a Rovigo, oltre a due medici e due infermieri, sempre del San Luca, il direttore dell'Ulss Antonio Compostella rimarca come «i nuovi casi territoriali sono numerosi, ben 16, ma questo numero è in buona parte legato al fatto che sono arrivati tutti insieme gli esiti di tamponi eseguiti tra il 19 e il 24 marzo e non è da intendersi come un improvviso aggravamento della situazione. Abbiamo situazioni di varia età, con parecchi giovani, il 60% circa dei positivi ha meno di 65 anni, distribuite su tutto il Polesine. Buona parte dei contagi è avvenuta fuori provincia e tra familiari. Di questi 16, 12 sono isolamento domiciliare dal momento del sospetto; tre erano ricoverati in Malattie infettive, e un caso in Terapia intensiva a Trecenta. Sale così a 33 il numero dei ricoverati: 8 in Terapia intensiva a Trecenta e 25 tra Malattie infettive e Pneumologia a Rovigo, che nei prossimi giorni saranno trasferiti a Trecenta. A questi si aggiungono i 7 ricoverati a Trecenta in area Covid. C'è da registrare anche il quinto paziente guarito. Ribadisco che, nonostante i nuovi casi, la provincia di Rovigo ha il minor numero di positività e ricoveri ospedalieri. In Polesine non vi è tuttora nessun focolaio, ma molte delle positività sono legate a contatti con casi positivi di altre province, Padova, Verona, Mantova, Ferrara. E ricordo che la misura più importante, accanto alla cura dei pazienti e allo stare in casa da parte di tutti, è l'individuazione dei casi sospetti e la loro collocazione in isolamento, ancora più importante dell'esecuzione dei tamponi». Fra i casi di ieri, una persona di 45 anni dell'Altopolesine, che lavora in una struttura sanitaria extra Ulss 5, dove già nei giorni precedenti erano emerse positività, un'altra altopolesana, 53enne, operatrice sanitaria sempre in una struttura fuori provincia, così come lavora fuori Polesine, nel Ferrarese, e sempre in ambito sanitario, una 38enne altopolesana che ha eseguito il tampone proprio nella struttura dove lavora, analogamente ad un'altra operatrice, una 52enne bassopolesana.

Nel frattempo è arrivata a Trecenta anche la nuova macchina per l'analisi dei tamponi acquistata dalla Regione per cui aumenterà il numero di test che saranno processati localmente, anche se ne verranno comunque inviati al laboratorio di Padova. Arrivati e montati anche i 6 ventilatori polmonari che porteranno da 10 a 16 i posti letto di Terapia intensiva di Trecenta. Otto sono già occupati. «Ma il timore ammette Compostella - è che l'occupazione di questi letti proceda lenta ma inesorabile ancora nelle prossime settimane»

