ROVIGO Cresce il contagio in Polesine, colpendo anche i giovani, e la sanità regionale blocca tutto ciò che non riguarda il contrasto al Coronavirus.

Il bollettino diramato ieri dall'Ulss 5 ha comunicato che il numero totale di contagiati è di 23 persone. «Abbiamo altre cinque positività, quattro cittadini polesani e un uomo residente in Lombardia, di passaggio nella nostra provincia - spiega il direttore generale Antonio Compostella - si tratta di persone giovani e adulte, segno che il virus colpisce ogni fase della vita. Tutti i casi sono riconducibili agli spostamenti delle persone a dimostrazione dell'importanza di evitare contatti, di stare a casa muovendosi solo per necessità».

Il più grave è proprio il lombardo, 65 anni, che si era recato a una cerimonia funebre in Basso Polesine lo scorso 3 marzo. L'uomo, rimasto poi in Polesine, dopo alcuni giorni ha iniziato ad accusare sintomi. Si è recato all'ospedale di Adria dove considerate le sue gravi condizioni, è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva. Ieri è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva di Trecenta, all'ospedale San Luca, hub provinciale per i pazienti affetti da Covid-19 che necessitano di assistenza ventilatoria. I parenti che lo hanno ospitato in Basso Polesine sono stati posti in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva.

Il più giovane contagiato è un ventiquattrenne, artigiano, residente in Basso Polesine, che ha avuto contatti con la Lombardia e l'Emilia Romagna. Dopo l'esito positivo del tampone il giovane, asintomatico, è stato posto in quarantena domiciliare con i familiari. C'è poi una donna di 31 anni, residente nel Medio Polesine, che lavorava in Alta Val Badia. Ha contattato la struttura sanitaria polesana e ha eseguito il tampone giovedì, risultato positivo. Anche lei è in quarantena domiciliare con i familiari. Un artigiano nato nel 1976, invece, si è spostato in diversi Paesi europei per lavoro. L'uomo, residente in Basso Polesine, avvertendo i sintomi, dopo avere contattato le autorità sanitarie è stato sottoposto al tampone sempre giovedì, risultato poi positivo. L'uomo è asintomatico ed è stato posto in quarantena domiciliare con la famiglia. Infine, c'è un altro artigiano di 61 anni che è in quarantena domiciliare. Lavora in Emilia Romagna, ma risiede in Basso Polesine, e dopo la comparsa della sintomatologia ha contattato i servizi sanitari e ha eseguito il tampone lo scorso 12 marzo, è risultato positivo ed è posto in quarantena domiciliare come la famiglia.

La situazione vede i residenti in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva sono 329, ben 94 in più rispetto al giorno precedente, e sono 17 quelle che escono dalla quarantena. I tamponi eseguiti per la ricerca del Covid-19 sono 185, di cui 150 negativi e 12 in attesa di esito.

Ieri mattina la Regione ha emesso una circolare che riorganizza completamente i servizi ospedalieri, stabilendo nuovi criteri per l'erogazione di alcune attività assistenziali. A partire da lunedì e fino al 15 aprile, la nuova organizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate della Ulss 5 sarà la seguente: sospensione di tutte le attività specialistiche ambulatoriali come visite, esami o controlli, a eccezione delle prestazioni di priorità alta (24 o 72 ore, 10 giorni) e di quelle in ambito materno-infantile, oncologico e psichiatrico; sospensione con effetto immediato di tutta l'attività chirurgica programmata, per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria, a eccezione degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti (per esempio, chirurgia oncologica). Infine, sono sospesi tutti gli interventi chirurgici non urgenti con una priorità maggiore di 30 giorni. Chi aveva prestazioni già prenotate attraverso il Cup, sarà contattato successivamente per riprogrammare l'appuntamento senza l'applicazione di penali e non è necessario intasare le linee per disdire la visita o l'intervento. Le attività vaccinali saranno garantite solo nella fascia d'età 0-6 anni oppure per prestazioni urgenti e non differibili. Gli sportelli sanitari rimarranno chiusi al pubblico, rimarrà attivo solo il servizio telefonico del Cup, quindi, per ritirare eventuali referti si potranno scaricare attraverso il web con l'apposita procedura telematica, o saranno recapitati via posta.

