IL PUNTO

ROVIGO Una settimana a contagi zero. In Polesine anche ieri non si è registrata alcuna nuova positività e la settimana è stata caratterizzata da un solo caso di una persona che ha contratto il virus fuori regione. Si chiude, perciò, con un ottimo segnale per tutto il Polesine impaziente di tornare alla normalità. «Tutti i dati ci consentono di guardare al futuro con fiducia, senza dimenticare che, individualmente, dobbiamo rimanere responsabili e rispettare tutte le regole di sicurezza» è il commento del direttore generale Antonio Compostella rispetto ai dati del bollettino del 9 maggio sulla diffusione del Covid. Il dato dei contagi da coronavirus resta fermo sui 437 casi positivi su residenti in Polesine riscontrati da inizio epidemia.

È iniziata, intanto, la seconda tornata di screening nelle case di riposo e anche questa attività non ha dato evidenza di nuovi contagi. «Nelle strutture del Polesine non abbiamo riscontrato alcuna positività. A livelli regionale e aziendale si sta lavorando per la realizzazione di protocolli per l'ammissione dei nuovi ospiti nelle strutture» ha evidenziato il direttore. Anche le case di riposo, quindi, si preparano alla riapertura. L'attività ospedaliera ha ripreso l'attività ordinaria: «Venerdì scorso abbiamo erogato un totale di 6.001 prestazioni, il Centro unico di prenotazione ha ricevuto circa novemila chiamate, con 13.640 prestazioni prenotate. L'attività chirurgica ha contato 17 interventi all'ospedale di Rovigo, 5 all'ospedale di Adria e 10 di chirurgia ambulatoriale a Rovigo. Avendo potenziato il varco all'accesso dell'ospedale di Rovigo è stato tolto il varco della Radiologia, rendendo più fluidi i percorsi. Per quanto riguarda l'ospedale di Trecenta, dalla settimana prossima ricomincerà gradualmente l'attività ordinaria. Si inizierà con la riapertura di una parte dei posti letto di medicina, riprenderanno alcune attività di specialistica ambulatoriale ed è in preparazione la riapertura di una parte di attività di day surgery e week surgery».

Ecco gli altri numeri dell'emergenza: i tamponi eseguiti da inizio epidemia sono 15.680; le persone sottoposte a tampone 11.269; ieri sono state dichiarate 10 nuove guarigioni portando il totale a 185. I ricoverati per sintomi del coronavirus sono, a ieri, 21: 20 in area Covid a Trecenta e una sola persona in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 412. Lo Spisal ha controllato venerdì otto aziende nelle quali sono impiegate, a vario titolo, 50 persone: tutti i parametri di sicurezza erano congrui e adeguati.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA