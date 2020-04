IL PUNTO

ROVIGO Un solo nuovo riscontro di positività in un giorno, una situazione che non si verificava da tempo e che riporta ai bollettini di inizio marzo, quando ancora i contagi si potevano contare sulle dita di una mano. Il primo caso assoluto registrato in provincia di Rovigo risale esattamente a due mesi fa, al 28 febbraio, quello del paziente uno polesano, il cinquantenne adriese che era stato a cena con il proprio datore di lavoro di Vo'. A quel tempo, che sembra lontano un'eternità, i casi che venivano scoperti in Polesine erano tutti per così dire esterni, contagi avvenuti fuori provincia. E fuori provincia sembrerebbe essere riconducibile anche l'origine del contagio accertato ieri di una 41enne di Rovigo, che lavora come operatrice in un centro sociosanitario in provincia di Padova. Asintomatica, è stata posta in isolamento domiciliare, situazione nella quale si trovano in questo momento 585 persone in tutta la provincia, fra casi sospetti per contatto con positivi e positivi accertati.

Il numero dei riscontri di positività fra residenti in Polesine da quell'ormai lontano 28 febbraio è arrivato a 425. Oltre un quarto sono quanti sono stati poi dichiarati guariti. Una persona anche ieri, con il totale arrivato a 115. Sono 41, invece, le persone attualmente ricoverate, tutte al polo Covid di Trecenta: 21 in area medica, 16 in terapia semintensiva respiratoria e 4 in Terapia intensiva.

L'ANALISI

«Persiste questa buona situazione di calo dei riscontri di positività - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella - fondamentalmente, la presenza del virus a livello di società, per così dire sulle strade, si è significativamente ridotta. Questo fa anche il paio con le disposizioni che sono state annunciate sia a livello regionale che nazionale. C'è una situazione di miglioramento dell'andamento clinico e questo ci permette di ragionare su riaperture e sulla cosiddetta fase due, però mi pare che da tutte le parti venga sottolineato come questo avverrà comunque in presenza del Coronavirus e quindi con attenzioni e necessità che questo comporta. È ovvio che non sarà semplice, perché dovremo andare a rivedere l'organizzazione di ospedali, case di riposo, ma anche aziende, mezzi pubblici, e tutto questo comporterà una serie di riduzioni delle capacità produttive, delle attività commerciali, delle prestazioni: serviranno pazienza e un grande senso di responsabilità».

CASE DI RIPOSO

Stabile anche la situazione sul fronte delle 40 strutture residenziali extraospedaliere polesane, nelle quali i casi di positività restano quelli già noti: due ospiti della Piccola Casa di Padre Leopoldo di Rovigo, un dipendente di Villa Tamerici di Porto Viro, 63 ospiti del nucleo disabili e 18 operatori degli Istituti polesani di Ficarolo e tre ospiti del nucleo anziani, 32 del nucleo disabili e 12 operatori della Casa Sacra Famiglia di Fratta. Un quadro che resta immutato anche dopo l'avvio del nuovo giro di test nelle strutture, ancora molto parziale, ma con i primi riscontri arrivati che sono fortunatamente tutti negativi.

«Continueremo periodicamente a ripetere i test, al di là dei casi sospetti, per uno screening continuamente aggiornato. Questa settimana, fra l'altro, prende il via anche il piano di screening di sanità pubblica non solo interessando nuovamente il personale dell'azienda e quanti lavorano nelle strutture, oltre a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, guardie mediche e farmacisti, ma anche le forze dell'ordine, la protezione civile e i volontari che in questi giorni stanno dando il loro prezioso contributo. Si tratta di migliaia di persone per le quali il tampone verrà ripetuto perché anche la Regione ha indicato la ciclicità di questi passaggi, con frequenze diverse a seconda del livello di esposizione al rischio. È un piano impegnativo, ma necessario per intercettare rapidamente i contagi, ancora più fondamentale in previsione della riapertura delle attività».

