IL PUNTO

ROVIGO Ormai non passa giorno che non si registri una morte dovuta al Coronavirus. Il Polesine continua a pagare il suo doloroso dazio all'epidemia, con il contagio che si allarga ulteriormente, con altri cinque nuovi riscontri, fra i quali quello di un'infermiera degli Istituti polesani di Ficarolo e di una Oss di Geriatria, con il totale dei residenti in provincia di Rovigo risultati positivi al tampone che raggiunge la cifra tonda di 300. I ricoverati, alle 13 di ieri, erano 46: tre nel reparto di Malattie infettive di Rovigo, gli altri 43 al polo Covid di Trecenta e più precisamente, nove in Terapia intensiva, 14 in Terapia semintensiva respiratoria e 23 in Area medica Covid. Le persone in isolamento domiciliare sono 537.

ANALISI

Rimanendo ai numeri, il direttore dell'Ulss 5, Antonio Compostella ha ricordato, che la capacità di analisi autonoma dei tamponi è attorno a 200 unità al giorno e che tutti gli altri tamponi vengano sempre inviati al laboratorio di Padova, con tempi di attesa per le risposte che vanno dalle 24 ore ai tre giorni. Per questo i 200 test quotidiani vengono riservati solo ai casi più urgenti. Dall'inizio dell'epidemia i tamponi eseguiti fino a ieri sono stati 8.742, che corrispondono a un numero inferiore di persone, visto che molti sono stati sottoposti a più tamponi, sia nel caso degli screening sia nel caso di valutazioni cliniche, come per esempio nel caso di accertamento della guarigione.

Proprio su questo fronte arriva una buona notizia, con due ulteriori guarigioni e il totale che arriva a 68. Fra le buone notizie, da segnalare anche che ieri all'ospedale di Rovigo sono nati ben cinque bambini, un piccolo record. Ma le note liete, al momento, finiscono qui. E i lutti non si fermano.

LA VITTIMA

A spegnersi, nel tardo pomeriggio di mercoledì, è stato Armando Marcomin, 85 anni, già sindaco di Canaro e di Occhiobello. Come ha spiegato Compostella, che ha rivolto le condoglianze personali e dell'azienda ai familiari, era arrivato al pronto soccorso di Rovigo il 24 marzo per un trauma da caduta che già si inseriva su un quadro di altre importanti patologie ed era stato poi ricoverato in Geriatria. Proprio il reparto colpito dal focolaio interno all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'85enne è stato fra i pazienti risultati positivi, venendo trasferito così a Trecenta il 7 aprile, dove si è poi spento.Anche fra la nuove positività ce n'è una riferibile sempre al reparto di Geriatria, quella di una 39enne operatrice sociosanitaria, il cui contagio è stato accertato nell'ambito dei test di screening. Si tratta del diciottesimo operatore del reparto risultato positivo, sui 49 totali, mentre fra i ricoverati sono risultati positivi in 26 su 36. Sempre riferibile all'ambito sanitario anche la positività di una 44enne mediopolesana, che lavora come Oss in una casa di riposo padovana e che era venuta a contatto con un caso positivo, sviluppando poi sintomatologia e venendo sottoposta al tampone, risultato positivo: è in isolamento domiciliare. Erano e restano in isolamento domiciliare anche un 51enne di Rovigo e una 40enne di Adria, entrambi contatti di persone la cui positività era stata accertata nei giorni scorsi.

IL CASO FICAROLO

Il quinto caso è quello che torna a riaccendere i riflettori sulla situazione delle strutture residenziali polesane e più in particolare, degli Istituti polesani. Si tratta, infatti, di un'infermiera che lavora nella struttura di Ficarolo. «Aveva fatto il tampone qualche giorno dopo dopo i colleghi perché era assente - spiega Compostella - e il risultato è arrivato ora. È posta in isolamento domiciliare e ovviamente, trattandosi di una struttura importante e delicata come gli Istituti polesani, siamo partiti con le azioni di isolamento dei suoi contatti e con i nuovi test di screening. Abbiamo già attivato tutti i protocolli. Confermo quello che ha già detto, di una situazione buona per quanto riguarda livelli di sicurezza nelle case di risposo. Con questo nuovo riscontro di positività arriva a 14 il numero degli operatori positivi su 2113. Per quanto riguarda il personale sanitario, finora abbiamo eseguito 2.500 tamponi, compresi i medici di medicina generale, la guardia medica, i farmacisti. Nell'arco di un paio di giorni completeremo il primo giro di screening del personale sanitario, dopodiché si ripartirà nuovamente. La prossima settimana partiremo anche con le forze dell'ordine».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA