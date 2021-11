Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZA IDRAULICAROVIGO «Giù le mani dal Po»: la Sezione ambiente del Partito socialista polesano dice no al progetto per i lavori di adeguamento delle condizioni di navigabilità dell'alveo di magra del fiume Po per navi di classe V nel tratto compreso fra Revere e Ferrara, per il quale è in corso il procedimento di Valutazione di impatto ambientale.Dopo il parere favorevole del Ministero della Cultura, la settimana scorsa è arrivata...