IL PROGETTO

ROVIGO Un protocollo per mettere nero su bianco la propria firma e il proprio impegno a favore del contrasto alla violenza contro la donna e i minori. Enti, istituzioni, associazioni e organizzazioni, tutti uniti per favorire e promuovere attività di centri antiviolenza e case di rifugio, oltre ad azioni di prevenzione e contrasto. Un passo avanti, al di là dei proclami, che metta in moto realmente una macchina organizzativa e di assistenza verso un problema che sta diventando una piaga sociale.

L'ACCORDO

È stato siglato all'Ulss 5 polesana, capofila del progetto, su indicazione della Regione, un protocollo di rete «come efficace strumento che individua finalità, ambito, soggetti, obiettivi e risultati - ha spiegato il direttore generale dell'Ulss 5 Patrizia Simionato - per una rete multidisciplinare di attori che risponda in maniera uniforme e integrata al problema della violenza contro le donne per contrastare il fenomeno».

Un accordo che riunisce la prefettura, la questura, le forze dell'ordine e la polizia locale, la Procura, il Centro antiviolenza del Polesine, l'Ufficio Scolastico provinciale, gli Ordini dei medici e degli avvocati, la Conferenza dei sindaci dell'Ulss 5, i Comuni, la consigliere di Parità, associazioni che si occupano di servizi rivolti a uomini autori di violenza e gestori di strutture di accoglienza. A seguire in particolare il documento è stata Paola Casson, direttrice dei Servizi sociali dell'Ulss 5 che ha con questo atto concluso la sua attività, raggiungendo il pensionamento. La rete protegge le vittime di violenze in ogni modo possibile, a cominciare da una protezione fatta da luoghi nei quali ospitare le donne che devono essere allontanate dai persecutori.

IL DIRETTORE

«È un lavoro di rete - ha evidenziato ancora Simionato - che era cominciato ancora nel 2019, quando non ero ancora in Polesine (c'era il predecessore Antonio Compostella, ndr), del quale ho apprezzato gli spunti presenti sul territorio, le agenzie profit e no profit, le forze dell'ordine e i Comuni che insieme hanno profuso l'impegno per arrivare a un protocollo che fosse uno strumento, come una bussola. A tutt'oggi sono circa duecento le donne prese in carico in tre anni e seguite dalla rete».

IL PREFETTO

Anch'egli da pochi mesi arrivato in Polesine, il prefetto Clemente Di Nuzzo ha promosso «le sinergie che con il protocollo sono la risposta più efficiente per un fenomeno che ha un andamento simile in tutte le province, sinusoidale. La sinergia fra sindaci, forze dell'ordine, Procura, prefettura e servizi sociali fanno da contenitore per creare nelle donne e nei formatori, la coscienza utile per saper rivolgersi nei luoghi giusti in caso di emergenza».

L'ESPERTA

La chiusura dell'avvocato Annalisa Ghisellini, del Centro antiviolenza, è stata mirata all'auspicio a una «costante comunione fra gli attori coinvolti per reagire, disinnescare sul nascere la violenza di genere».

A firmare il documento sono poi stati il direttore generale dell'Ulss 5 Patrizia Simionato, il prefetto Clemente Di Nuzzo, il procuratore della Repubblica facente funzioni Sabrina Duò, il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, il presidente della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 5 Luca Prando (primo cittadino di Lusia), i presidenti degli Ordini degli avvocati Enrico Ubertone e dei medici Francesco Noce, la consigliere di Parità Loredana Rosato e Beatrice Girotto, presidente della cooperativa sociale Peter Pan.

