IL PROGETTOROVIGO Scaduto il progetto presentato in Comune per la realizzazione di un impianto per al produzione di conglomerato bituminoso, l'elemento con cui si asfaltano le strade, la Trentin Ghiaia Spa di Conegliano nelle scorse settimane l'ha ripresentato, ricevendo, questa volta, un diniego definitivo.Scorrono così i titoli di coda di un insediamento industriale fortemente osteggiato dai comitati ambientalisti di Borsea. A rivelarlo è stato l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Favaretto, spiegando che è stato definitivamente cassato...