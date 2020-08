IL PROGETTO

ROVIGO Questa volta è proprio vero: arrivano i 13,5 milioni di euro a fondo perduto dello Stato per ristrutturare l'ex ospedale Maddalena e riqualificare il quartiere Commenda. Entusiasta il sindaco Gaffeo: «Ora si parte: sono molto contento, è un risultato per nulla scontato, c'è stato un momento in cui sembrava che la cosa saltasse, invece il lavoro di cucitura fatto ci ha permesso di portare a casa un risultato importante». L'opposizione teme che questo progetto possa subire un cambiamento e divenire la sede del nuovo tribunale cittadino, anche se il primo cittadino ha avuto modo di rimarcare recentemente che l'ex ospedale di piazzale Europa è destinato a ospitare uffici comunali.

LA DESTINAZIONE

Gaffeo però etichetta queste polemiche come inutili e rimarca proprio la destinazione d'uso scelta nei mesi scorsi: «Un'Amministrazione pubblica parla per atti, quelli che esistono sono quelli del Consiglio comunale e le comunicazioni ufficiali con la presidenza del Consiglio del Ministri, di cui abbiamo già dato ampia visibilità. Alla lettera di richiesta informazioni sul progetto pervenuta in data 18 maggio abbiamo risposto nei primi giorni di luglio e abbiamo ribadito per l'ennesima volta che lì ci saranno uffici comunali. Questa è la presa di posizione ufficiale». Il progetto di ristrutturazione dell'ex sanatorio riporterà alla luce uno degli edifici più degradati della città, oltre a tutto il quartiere circostante. Ben 3,5 milioni di euro, infatti, saranno destinati alle riasfaltature delle strade del quartiere, nuovi marciapiedi, nuovi sottoservizi (non si dovranno più spaccare le strade per anni), nuova illuminazione e nuovo sistema di videosorveglianza.

PARCO RIAPERTO

Sarà sistemato il parco, aprendolo completamente al pubblico, e sorgerà un parcheggio da 250 posti auto. Il finanziamento a fondo perduto, così com'era previsto originariamente, prevedeva che Rovigo non spendesse un solo euro, ma invece si rende necessario l'acquisto dello stabile dalle due ditte edili proprietarie: Reale Mario Srl e Cefil Srl. Dopo la firma della convenzione nel dicembre 2017, sono sorti i primi problemi. Da quel momento si è aperto un lungo e burrascoso periodo che ha rallentato l'avvio del cantiere, che oggi avrebbe dovuto già essere praticamente completo. A scatenare il putiferio nel 2018 è stata la lite a distanza tra Cefil e l'ex sindaco Massimo Bergamin, conclusasi solo qualche mese più tardi, riacciuffando al volo un'occasione di recupero del principale quartiere cittadino che ormai sembrava perduta. Quando tutto sembrava finalmente andare per il verso giusto, il governo Conte a trazione leghista-pentastellata, nel settembre di quello stesso anno, ha modificato le regole del bando: prima lo Stato avrebbe anticipato le risorse necessarie promesse, adesso sono invece le Amministrazioni comunali a spendere di tasca propria, per ricevere il denaro a tranche negli anni. Palazzo Nodari non riuscirebbe mai a mettere a disposizione 13,5 milioni di euro in solo colpo: per questo il commissario prefettizio Nicola Izzo aveva predisposto una soluzione con Cassa Depositi e Prestiti per aprire una linea di credito utile. In tal modo, le rate sarebbero pagate dal finanziamento statale, tranne gli oneri del finanziamento.

L'intervento dell'amministrazione Gaffeo, nella seconda metà del 2019, ha dato una svolta alla situazione, risollevando le quotazioni di un progetto che sembrava ormai perduto. Così, dopo mille peripezie, il progetto vincitore nell'estate 2017, più volte rimaneggiato, adesso diverrà realtà.

Alberto Lucchin

