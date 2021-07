Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TAGLIO DI POÈ in pieno svolgimento, all'Istituto Comprensivo di Taglio di Po il progetto Orto d'estate, curato dal docente Gildo Turolla per incentivare l'inclusione e la consapevolezza ambientale. Gli alunni che vi partecipano hanno affrontato la cura pratica dell'orto di 350 metri quadri, gestito dall'associazione di volontariato Foglie vive che in questo periodo consiste nel bagnare i filari, sarchiare, raccogliere gli ortaggi. Hanno...