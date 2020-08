L'ISTRUTTORIA

ROVIGO Tutto è iniziato un anno esatto fa. La richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto della Marco Polo Solar 2 per la realizzazione di un parco agro-fotovoltaico da 48,08 MW su una superficie di oltre 63 ettari a Loreo e, in minima parte, anche sul territorio adriese, è stata infatti presentata il 9 luglio dello scorso anno.

Secondo i proponenti, la Via non sarebbe risultata necessaria, in quanto l'impianto non ricade né in aree naturali protette né interessa i siti della Rete Natura 2000. Il Comitato tecnico regionale Via, però, il 23 ottobre, anche sulla base delle osservazioni presentate dal Comune di Loreo, ha deciso all'unanimità che debba essere sottoposto alla procedura di Via.

In particolare, secondo la valutazione del Comitato, vista anche la sua estensione, non sarebbero stati approfonditi gli aspetti paesaggistici relativi al contesto agropolitano, a ridosso di importanti itinerari ciclopedonali, e mancherebbero alcune valutazioni tecniche sull'illuminamento luminoso, sulle Direttive Uccelli e Habitat, sulla carta provinciale dei suoli, sul materiale di scavo, sulle interconnessioni fra elettrodotti e sull'ipotesi di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Retinella.

Ma, soprattutto, si spiega, manca un'analisi economico-finanziaria che dimostri la sostenibilità del progetto e, per quanto riguarda la parte agro, «a livello mondiale questa tipologia di impianti è ancora agli esordi, e il proponente non ha preso in considerazione tutta una serie di problematiche legate alla coltivazione dei terreni sottostanti i pannelli fotovoltaici».

La prima a sollevare l'attenzione su questo progetto è stata la consigliera regionale Patrizia Bartelle, già 5stelle, poi Italia in comune e ora candidata presidente della Regione con Veneto ecologia e solidarietà, che l'ha definita «una struttura in grado di trasformare in modo irreversibile il paesaggio: non si deve più pensare che utilizzare superficie coltivabile per scopi diversi dalla coltivazione sia un business che possa sostenere un'attività primaria e fondamentale quale l'agricoltura». Un settore economico da sempre vitale per l'economia del Polesine.

