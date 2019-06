Il prof attende il verdetto con l'omaggio a Matteotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUI GAFFEOROVIGO Una giornata per ricaricarsi, dedicarsi alla famiglia e agli hobby di casa dopo cinque settimane di intensa campagna elettorale. Così il candidato sindaco del centrosinistra Edoardo Gaffeo ha affrontato la sua giornata di silenzio elettorale, la vigilia del ballottaggio, in attesa che questa sera sia proclamato il nuovo sindaco di Rovigo.RELAX CASALINGO«Oggi (ieri per chi legge, ndr) non ho fatto nulla di particolare, se non stare in compagnia della mia famiglia e sistemare un po' di cose in casa, visto che sono state cinque...