ROVIGO Tutti assolti per la vicenda del siluramento da direttore generale di Ecoambiente Giuseppe Romanello datato 27 dicembre 2016 che aveva fatto finire a processo, per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio il commissario liquidatore del Consorzio Rsu Pierluigi Tugnolo e i componenti dell'allora Cda, il presidente Alessandro Palli, già assessore a Porto Viro, l'amministratore delegato Ivano Gibin, con un lungo curriculum come amministratore di Porto Tolle e come consigliere provinciale, ora al vertice di Polaris, e la consigliera Alice Casetta, rodigina, difesi dagli avvocati Marco Vassallo, Mario Barioli e Stefania Tescaroli.

Ieri il Collegio del Tribunale di Rovigo ha pronunciato una sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la nuova formulazione della fattispecie dell'abuso d'ufficio, così come modificata dal decreto legge 76/2020, che ha ridotto l'area delle condotte penalmente rilevanti. In realtà già a suo tempo, prima l'ex pm Davide Nalin, poi il procuratore capo Carmelo Ruberto, avevano chiesto l'archiviazione dell'esposto presentato da Romanello. Ma nel novembre 2018 il giudice per le indagini preliminari Pietro Mondaini ha invece accolto l'opposizione all'archiviazione formulata da Romanello e disposto l'imputazione coatta per la «illegittima esautorazione del direttore generale dalle sue funzioni», definendo la delibera «priva di sostanziale motivazione e affetta dal vizio di eccesso di potere e sviamento di funzione».

La testa di Romanello e la cancellazione della figura del dg era stata uno dei punti dell'accordo fra i sindaci polesani dopo le tumultuose divisioni della cosiddetta guerra dei rifiuti, infuriata fra 2015 e 2016. Aspetto sottolineato dalle difese, che hanno ribadito come la delibera fosse stata redatta sulla base degli indirizzi della conferenza dei sindaci del 6 dicembre e come il Cda avesse poi agito sulla base dell'esplicito mandato dei soci. Tuttavia, nel febbraio 2017 Raffaele Cantone, presidente dell'Anac aveva definito illegittima e inopportuna la revoca dall'incarico a Romanello.

