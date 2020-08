IL PROBLEMA

ROVIGO Antonio Rossini, consigliere comunale di opposizione con la lista civica Gambardella Sindaco, chiede all'amministrazione Gaffeo «se intenda installare segnaletica luminosa, realizzare passaggi pedonali rialzati o un'altra opera ritenuta necessaria in viale Porta Adige, all'altezza del bar Baruffa, al fine di garantire in sicurezza l'attraversamento della strada da parte dei pedoni, visto il suo frequente utilizzo dovuto alle numerose attività commerciali presenti in entrambi i lati».

La risposta del sindaco Edoardo Gaffeo è chiara, visto che si tratta di un punto un po' particolare di una delle principali arterie cittadine, risponde che «un attraversamento pedonale verrà valutato», anche se esiste già. Soluzioni differenti non sono realizzabili, perché un semaforo o altre soluzioni sarebbero un problema per il traffico. Rossini, in aggiunta, sostiene che lungo la Tangenziale est vada realizzata una parete fonoassorbente per chi abita lungo quella strada, ma il gestore, fa notare il primo cittadino, è l'Anas, che il Comune, attraversate diverse giunte, interpella da decenni sostenendo tale esigenza. «Sulla scorta delle segnalazioni ricevute, abbiamo sollecitato gli interventi di questa autorità stradale», conclude Gaffeo.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA