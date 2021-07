Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PROSPETTIVEROVIGO Segnali incoraggianti per una ripresa delle vendite estere arrivano dalle stime sul primo trimestre 2021. È così, almeno, nei valori medi in Veneto, visto che il valore delle esportazioni regionali di beni è pari a 16 miliardi di euro e risulta in crescita del 4,9% rispetto allo stesso trimestre del 2020. In provincia di Rovigo, invece, (meno 28,1% di export tra il primo trimestre 2020 e gennaio-marzo 2021) è ancora...