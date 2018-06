CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRIMO CITTADINOROVIGO Un sindaco contro tutti: ce l'ha con i proprietari del Maddalena, con la minoranza consiliare e anche con qualcuno nella sua maggioranza, di cui non vuole fare il nome. Bergamin visita l'ex ospedale, quello che avrebbe dovuto essere il diamante al centro della preziosa riqualificazione della Commenda, ma che alla fine invece rimarrà così. E ne ha per tutti.LE PROTESTE«In questi giorni sono stato assente spiega ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini che vivono attorno al parco, come rumori durante...