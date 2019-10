Il presidente Serafin: «La prevenzione già dalla scuola»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOROVIGO «Non raccontiamoci favole: sul lavoro non c'è sempre il lieto fine». Questo lo slogan della campagna per la sicurezza sul lavoro lanciata Anmil e che è stato anche lo spunto per la riflessione di Luciano Serafin, presidente territoriale dell'associazione, che come lui stesso ha spiegato, «vuole far riflettere amministratori e cittadini sulle problematiche legate agli infortuni sul lavoro». Serafin ha ricordato l'importanza «di poter parlare di prevenzione e sicurezza sul lavoro ai dipendenti delle aziende in cui...