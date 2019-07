Il presidente: «Discriminazioni? Una boiata pazzesca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRESIDENTEROVIGO «Non posso dire niente nel merito specifico della vicenda: è ovvio che ci sono persone deputate a valutare quanto accaduto e fino a quando non sarà tutto accertato non ritengo opportuno parlare di qualcosa che è accaduto mentre non ero presente e mentre non erano presenti nemmeno miei diretti collaboratori. Non ha senso prendere ora una posizione in una questione così delicata e che, molto probabilmente, avrà sviluppi penali per le persone coinvolte, non è chiaro chi e a che titolo, se non si ha la assoluta certezza...