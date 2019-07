Il presidente di Coldiretti Salvan entra nel cda del Consorzio Agrario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO I quasi diecimila soci del Consorzio Agrario del Nordest sono stati chiamati a Verona nei giorni scorsi, attraverso i propri delegati, per approvare i conti dell'esercizio 2018 e nominare i nuovi membri del consiglio di amministrazione. Il bilancio dell'esercizio 2018 si chiude con un valore della produzione pari a 452 milioni di euro (quasi 25 milioni in più rispetto allo scorso esercizio), una posizione finanziaria netta pari a circa 136 milioni (in diminuzione di circa 20 milioni rispetto all'esercizio 2017) e un utile...