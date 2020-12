Anche se quest'anno, causa Covid, non si può visitare, il presepe di Sant'Andrea, la chiesetta annessa al Centro Servizi Anziani, si distingue per la sua originalità. Gli ideatori, Luca Mancin e Giuliana Beltramini, infatti non hanno rinunciato alla sua realizzazione e hanno pensato di portarlo ugualmente nelle case delle persone attraverso i social. «È -un presepe della tradizione - spiegano - dove l'ambientazione contadina di fine Ottocento riproduce la classica stalla. Il luogo, molto povero e sterile di particolari, è stato appositamente creato pensando a questo periodo pandemico che con le sue dure prove ha suscitato nei cuori e nelle nostre menti pessimismo e un senso di smarrimento inquietante». Nel presepe accanto a Gesù Bambino, Maria, Giuseppe, i Re Magi e gli animali appaiono altri personaggi che, pur appartenendo a un'altra epoca, rappresentano gli uomini e le donne del nostro tempo con le loro difficoltà e sofferenze. «In questo Natale, durante il quale non potremo stare accanto ai nostri cari nelle nostre case come vorremo, - concludono i coniugi i Mancin - vuole veicolare un importante messaggio che sia un augurio di speranza per il futuro: nel buio della notte e nello stupore di questa nostra famiglia umana appare Gesù a proiezione di un futuro migliore dove tutti un giorno potremo abbracciarci».

