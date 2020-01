Il presepe dei coniugi Mancin ricorda l'Adorazione perpetua

ADRIA

Singolare iniziativa dei coniugi Luca Mancin e Giuliana Beltramini. Marito e moglie hanno realizzato, a mano, nella chiesa di Sant'Andrea, annessa al Csa, un presepe a ricordo dell'80esimo anniversario dell'adorazione perpetua nella chiesetta. «L'anno fu il 1939 - spiegano Mancin e Beltramini -. Da poco si erano conclusi i lavori di ristrutturazione ad opera dell'architetto Giovanni Battista Scarpari. La decisione fu dell'allora vescovo di Adria, Guido Maria Mazzocco, come da atto originale emesso dalla curia vescovile e presente in chiesa. Il vescovo assecondò il desiderio di monsignor Edoardo Rigoni, canonico della cattedrale e cappellano della casa di ricovero ma anche delle suore dei ricoveranti, appartenenti all'ordine di santa Giovanna Antida oltre che di numerosi fedeli». Si considerò che gli adoratori non sarebbero mai mancati durante l'esposizione del Santissimo sacramento, dato che la chiesa era annessa alla casa di riposo e collocata in un punto strategico della città. Nel presepe la riproduzione della chiesa con all'interno i fautori dell'atto istitutivo dell'adorazione eucaristica: il vescovo Mazzocco, l'arciprete delle cattedrale e altri sacerdoti. All'esterno una suora dell'ordine di santa Giovanna Antida, ed altri personaggi con gli accessori della società dell'epoca presenti alla cerimonia. «La Sacra Famiglia - proseguono i coniugi Mancin - è posta sulla parete di fondo, Maria e Giuseppe ai lati dell'altare, Gesù nell'ostensorio che poggia sull'altare. All'esterno ci sono due angeli adoranti ai lati del campanile che recano una scritta pensata dal defunto cappellano Francesco Dalpasso per un'opera che avrebbe voluto realizzare in questa chiesa». L'installazione sarà visitabile fino a fine mese.

