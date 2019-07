Il premio non incassato tra dieci giorni sparirà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VINCITA NON RISCOSSAROVIGO Cosa fare con una vincita di 100mila euro? Prima di tutto, non c'è dubbio, incassarli. Sembra scontato, ma così non è. Perché a Rovigo c'è chi non l'ha fatto. Forse, e questo è un dubbio atroce, non sa nemmeno di aver vinto una somma così ingente. Si tratta delll'estrazione del Superenalotto Superstar del 20 aprile scorso, un'iniziativa promozionale che si chiamava Pasqua 100x100 e che aggiungeva possibilità di vincita grazie a 10.000 euro messi in palio suddivisi in 100 premi da 100mila euro. Una delle 100...