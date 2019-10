Il premio Aspen a Giovanni Tonoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀ D'ECCELLENZAROVIGO C'è anche un medico polesano tra i protagonisti del premio Aspen, riconoscimento che onora la miglior ricerca scientifica frutto della collaborazione tra scienziati italiani e statunitensi. A vincere la quarta edizione è stato lo studio Test for Creutzfeldt-Jakob Disease using nasal brushings, pubblicato in una della più autorevoli riviste specializzate, The New England Journal of Medicine, è già pluricitato da numerosi autori e ricercatori. Alla ricerca ha collaborato, nell'attuazione pratica, Giovanni Tonoli,...