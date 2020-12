I CONTROLLI

ROVIGO Anche ieri il centro storico si è affollato di gente. Decaduta l'ordinanza regionale, quella che il governatore Luca Zaia aveva battezzato Gialla Plus perchè aggiungeva ulteriori restrizioni alla circolazione delle persone rispetto a quanto già previsto dai decreti governativi, i rodigini hanno sfidato il maltempo e si sono dedicati allo shopping, concedendosi anche una sosta per l'aperitivo. Il prefetto Maddalena De Luca, però, è preoccupata che la gente non si renda conto che non possono essere commessi passi falsi e ricorda a tutti l'importanza di non abbassare la guardia, annunciando che i controlli resteranno «serrati come abbiamo visto nei giorni scorsi».

COMUNI MENO BLINDATI

La rappresentate territoriale del Governo, inoltre, ha annunciato che probabilmente arriveranno deroghe speciali nei prossimi giorni per venire in contro alle esigenze di chi abita nei piccoli Comuni. Nulla di certo, ma è possibile che vengano prese in considerazione le situazioni di famiglie che nell'arco di pochi metri si troveranno separate per i festeggiamenti natalizi a causa dei confini territoriali.

Prefetto, con l'approvazione del nuovo Dpcm in molti hanno criticato le limitazioni agli spostamenti tra Comuni. Molte famiglie non potranno ricongiungersi anche se distanti pochi chilometri.

«Probabilmente ci saranno ulteriori indicazioni da parte del Governo, visto che da più parti è stata sollevata una questione che non riguarda tanto i Comuni medio-grandi o le Città Metropolitane, i piccoli Comuni, come quelli delle nostre zone. Ci sono Comuni in Polesine che in appena 100 metri cambiano provincia o regione. Al momento ci sono queste limitazioni, però è probabile che ad inizio settimana ci sia qualche piccola modifica».

Quindi c'è la possibilità di vedere qualche deroga? Tipo tra Occhiobello e Ferrara

«Occhiobello è come fosse una parte di Ferrara, è probabile che ci sarà qualche circolare interpretativa o modifica riservata ai Comuni di piccole dimensioni, ma al momento non abbiamo altro che delle ipotesi perché queste richieste provengono da più parti del Paese».

Per quanto riguarda i controlli, c'è da aspettarsi che saranno molto rigorosi a Rovigo e nel resto del Polesine, ma con la fine dell'ordinanza di Zaia cosa cambia questo fine settimana?

«Non cambia nulla. È venuta meno l'ordinanza regionale, quegli inasprimenti legati ad alcuni aspetti del fine settimana come il divieto delle passeggiate in centro e la limitazione dell'apertura al pubblico per i negozi sulla base della superficie di vendita a disposizione, ma c'è il Dpcm che ha una valenza nazionale e non è cambiato nulla per i controlli perché rimangono focalizzati sul corretto utilizzo della mascherina, sul controllo degli assembramenti e del coprifuoco. Rimarranno serrati. Le sanzioni si mantengono entro il solito trend, con un paio di multe al giorno e una decina durante il weekend. È una percentuale molto bassa che testimonia il senso di responsabilità dei polesani».

Lei si farà il vaccino quando arriverà?

«Nel momento in cui il vaccino supererà i controlli sanitari, sicuramente»

Ai negazionisti che venerdì sera erano in piazza cosa si sente di dire?

«A uno di loro è stata anche elevata una sanzione per il rifiuto di indossare la mascherina. Io li invito alla prudenza, al senso di responsabilità e a guardare le quasi mille persone al giorno che stanno morendo. Sono fratelli, sorelle, padri, madri, figli che meriterebbero più rispetto

».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA