IL PREFETTO

ROVIGO «Non abbassiamo la guardia. Non buttiamo al vento i sacrifici di queste settimane di restrizioni». Il prefetto di Rovigo Maddalena De Luca, nella prima giornata in cui il Veneto è rientrato in zona gialla, torna ad appellarsi a quel senso di responsabilità a cui non ha mai smesso di credere. Nemmeno quando i dati erano i peggiori in assoluto: De Luca ha sempre fatto affidamento a quel comportamento virtuoso visto in Polesine durante il confinamento imposto nella prima ondata, quando i dati ci hanno reso la provincia meno colpita dalla terribile pandemia da Covid.

IL TIMORE

«È comprensibile che possa passare il messaggio da lunedì tana libera tutti, pensare che tutto sia di nuovo concesso. Per fortuna, l'andamento epidemiologico ci ha permesso di tornare in zona gialla e quindi di riaprire attività commerciali che più volte sono state oggetto di chiusura come bar e ristoranti, categorie in particolare sofferenza. È un momento di ripresa che ci consente di tornare a lavorare. Proprio per questo motivo è ancor più indispensabile rispettare quelle precauzioni che ormai conosciamo bene: lavarsi spesso e accuratamente le mani, utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale». Il rispetto delle regole anche con il passaggio a una fascia di allerta inferiore non deve mai mancare. È passato un anno da quando il Covid ha smesso di essere un problema degli altri, confinato nella sola Wuhan in Cina. Ben 12 mesi fa allo Spallanzani di Roma sono stati ricoverati due asiatici affetti da Covid e da quel momento nulla è stato più lo stesso.

PROVE DI CONVIVENZA

Questo deve ormai avere fatto capire cosa significa vivere in una pandemia e De Luca guarda proprio a questo aspetto: «È il primo vero momento in cui possiamo dimostrare di avere maturato una certa consapevolezza nei riguardi dell'epidemia, di come si muove. Il primo vero momento in cui possiamo fare una prova di convivenza. Con la preparazione che abbiamo accumulato su ciò che può succedere se non rispettiamo le regole, possiamo, invece, affrontare in maniera molto più razionale questa situazione, adottando precauzioni come la mascherina. Un qualcosa che non è così tanto invasivo, che ci permette di tornare quasi alla normalità. Vorrei che le persone riflettessero bene su questo. Si tratta di bilanciare gli interessi: se metto la mascherina, posso fare un po' tutto, andare al bar, nei negozi, fare una vita quasi normale. Quindi, è un sacrificio minimo che posso accettare. Ovvio che, se si abbassa la guardia in questo momento, la curva dei contagi riprenderà a salire e saremmo costretti ad adottare nuovamente quelle misure restrittive che abbiamo vissuto tutti».

IL RITORNO A SCUOLA

Oggi, inoltre, è il giorno in cui molti studenti degli istituti scolastici superiori potranno tornare in aula. Anche a loro De Luca rivolge un monito: «Con il piano operativo abbiamo messo in campo tutti gli strumenti utili a nostra disposizione affinché il rientro in classe avvenga in sicurezza: c'è stato un aumento dei numeri di autobus in strada, abbiamo fatto in modo che sia garantita a bordo dei mezzi la distanza interpersonale e la capienza massima al 50%, anche l'elasticità degli orari. Ci sono tutti i presupposti per garantire la presenza in modo sicuro. Questa è una cosa troppo importante per vederla vanificata. È un'occasione importantissima per la formazione dei ragazzi e delle ragazze, per la loro crescita formativa ed emotiva. L'attenzione adesso sta a loro. Sta a loro adottare comportamenti responsabili per non perdere tutto e tornare indietro».

Alberto Lucchin

