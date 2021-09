Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTITUZIONIROVIGO Un tavolo provinciale di confronto per la legalità e per la prevenzione di tensioni sociali. Questo quanto il nuovo prefetto di Rovigo, Clemente Di Nuzzo, sembrerebbe aver intenzione di costituire in tempi brevi, anche in vista di eventuali difficoltà che si possano abbattere sul Polesine come conseguenza della crisi dovuta agli effetti della pandemia.Per ora la situazione in provincia di Rovigo, anche dal punto di vista...