ROVIGO «Non rendiamo vani questi sforzi, rispettiamo le regole per uscire da questa situazione e affinché il sacrificio chiesto non si riveli vano».

Il prefetto di Rovigo Maddalena De Luca si appella ai cittadini per collaborare tutti insieme ad abbassare la curva dei contagi e così tornare al più presto alla normalità. La dottoressa De Luca ammette di sapere benissimo quanto sia difficile la situazione e comprende la disperazione che c'è dietro le proteste che si stanno susseguendo in tutto il Paese, compresa Rovigo, dove dopo la manifestazione di piazza di lunedì è stata annunciata una nuova protesta per domenica pomeriggio, stavolta in piazza Garibaldi. Ma ricorda anche, la massima rappresentante del Governo in provincia di Rovigo, che il dissenso «non può e non deve sfociare in violenza».

Lunedì sera i manifestanti si sono concentrati in piazza Vittorio Emanuele II, sotto la sede municipale di Palazzo Nodari, anziché andare in via Celio sotto la sede prefettizia. È il prefetto, infatti, a rappresentare lo Stato e la stessa De Luca spiega che non si sarebbe affatto tirata indietro per ascoltare le loro istanze.

Prefetto, qual è il suo parere in merito al Dpcm varato lo scorso fine settimana?

«Le misure del nuovo decreto sono naturalmente misure rese necessarie dall'andamento dei contagi e sviluppate secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Speriamo che si rivelino efficaci, anche se ormai abbiamo imparato anche i primi risultati si possono vedere solamente due settimane dopo. Martedì abbiamo affrontato in riunione la circolare interpretativa giunta dal Gabinetto del Ministero dell'Interno».

A Rovigo, in maniera pacifica e senza scontri violenti, contrariamente a quanto si è visto in altre parti d'Italia, commercianti e titolari di bar e ristoranti sono scesi in piazza a protestare contro le misure imposte dall'Esecutivo Conte. Cosa ne pensa della rabbia dimostrata dai manifestanti?

«Dobbiamo prioritariamente distinguere la legittima manifestazione di dissenso dai disordini che si sono visti in altre piazze italiane. Per come si è verificata da noi, nel nostro capoluogo, i manifestanti hanno portato all'attenzione della comunità, del Governo e dei media delle legittime rimostranze. Le difficoltà delle categorie colpite duramente dalle restrizioni sono comprensibili».

A chi si sente deluso ed abbandonato dallo Stato, cosa si sente di dire?

«Hanno tutta la mia comprensione e vicinanza. Io spero che, da un lato, alle categorie toccate in modo diretto e più severo dal provvedimento arrivino aiuti economici in tempi e modalità rapide. Dall'altro lato, però, auspico soprattutto che queste misure producano effetti sul piano della diffusione del contagio. Questa è una responsabilità che abbiamo tutti, altrimenti vanificheremmo questi pesanti sacrifici. Serve la collaborazione di tutti in un momento delicato come quello che stiamo vivendo in queste settimane».

Una delegazione composta dai rappresentanti di vari settori economici penalizzati dal Dpcm è stata ricevuta in municipio da alcuni rappresentanti della Giunta. Non sono venuti in Prefettura: lei li avrebbe accolti?

«Sicuramente sì, fermo restando che in questo momento va sempre rispettato in termini di prudenza il limite di assembramento. Però è chiaro che se una delegazione avesse chiesto di discutere lo avrei fatto, ma non è accaduto. Chiaramente, non per questo la loro voce rimane inascoltata, perché sono tutte manifestazioni che vengono comunicate al Ministero».

Ci sono state altre richieste di autorizzazione per ulteriori manifestazioni?

«Allo stato attuale no».

