LE NUOVE REGOLE

ROVIGO Nuove regole regionali, stesso buon senso, uso delle mascherine e distanziamento sociale. Il prefetto di Rovigo Maddalena De Luca analizza nel dettaglio l'ordinanza 42 emanata dalla Regione venerdì pomeriggio ed entrata in vigore lo stesso giorno. Il provvedimento permette ad alcuni settori produttivi di riprendere le attività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie volte al contrasto della diffusione del Coronavirus.

STESSE LIMITAZIONI

«Di base restano validi i principi generali previsti dalle leggi nazionali che consentono gli spostamenti da casa per comprovati motivi di lavoro, di salute o per situazioni di necessità. È inoltre vietato recarsi in un comune diverso dal proprio o nelle seconde case utilizzate per le vacanze - spiega De Luca - Alla luce dell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Luca Zaia, sono state previste alcune concessioni tra cui la vendita di cibo da asporto, previa prenotazione telefonica, solo nel proprio comune».

TAKE-AWAY

A fronte della perdurante chiusura di ristoranti e bar è stato infatti consentito l'asporto di cibo con l'accesso ordinato, muniti di mascherina, rispettosi del distanziamento. All'esercizio commerciale si accede uno alla volta e si staziona il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Scopo del provvedimento, come specificato in una nota regionale, è l'affiancamento di tale servizio a quello della consegna a domicilio non più in grado di assicurare una idonea copertura dell'esigenze. Proprio per consentire l'ordinato e controllato accesso, si è previsto che l'asporto debba essere preceduto da prenotazione online o telefonica e deve avvenire con accesso di una sola persona. continua il prefetto di Rovigo - Non è ammesso il puro e semplice casuale accesso ai locali di esercizio dell'erogazione del cibo. In caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, fa fede la ricevuta di prenotazione per giustificare lo spostamento». «Si esce di casa da soli, fatta eccezione per disabili e minorenni - ha precisato lo stesso presidente Zaia - Si ritira il cibo, si consuma a casa. Non nella panchina vicino al punto vendita, ma nella propria abitazione». Secondo l'ordinanza, riaprono a pieno ritmo i negozi per bambini, cartolibrerie e librerie ed è inoltre consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e degli orti urbani e comunali. Anche le fiorerie, con la vendita al dettaglio di semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti, potranno riprendere l'attività, «In tal caso è preferibile, laddove possibile, una prenotazione telefonica indica il prefetto Ci si può intrattenere, comunque, il tempo necessario per l'acquisto e sempre secondo le disposizioni di sicurezza previste».

I CIMITERI

«La regolamentazione dell'accesso al cimitero è una scelta del sindaco precisa Maddalena De Luca In tal caso, nei comuni dove è consentito è possibile far visita ai propri cari, senza creare assembramenti e rispettando la distanza sociale. Si usi il buon senso: in questo momento, le visite vanno effettuate in prossimità, anche in comune limitrofo, ma non a 200 km da casa propria».

Le nuove norme regionali concedono la manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni e la sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinari. Tutte le misure resteranno in vigore fino al 3 maggio compreso, salve nuove disposizioni governative o proroghe di quelle vigenti. «Bisogna utilizzare le precauzioni, il buon senso e non creare situazioni di contagio - ribadisce il prefetto di Rovigo - Le previsioni dell'ordinanza sono anche un modo per dare fiducia ai cittadini. Ognuno è il controllore di se stesso e dopo tanti sacrifici, pur consapevoli della voglia di uscire, si rispettino le regole, poiché la lotta contro il Coronavirus non è ancora finita».

In vista del Primo maggio sono state confermate le misure già previste per Pasqua e 25 aprile, come emerso dal comitato ordine e sicurezza pubblica riunito in Prefettura. «Ringrazio le forze dell'ordine per l'importante lavoro che stanno facendo - ribadisce Maddalena De Luca - Continuiamo a lavorare a servizio della comunità e per tutelarla in questa difficile prova».

Alice Sponton

