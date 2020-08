LA RASSEGNA

ROVIGO Con il Covid succede anche questo: uno sport di contatto come il rugby sottomesso ai vincoli del distanziamento, passa l'ovale sul grande schermo con CineSet, la rassegna estiva di pellicole al chiaro di luna, che approda allo stadio Battaglini. Sull'erba e tra i pali alti del terreno di gioco sarà proiettato domani, venerdì 7, il film documentario di Enza Negroni, La prima meta, che racconta le vicissitudini della Giallo Dozza, la squadra di rugby del carcere della Dozza di Bologna.

Protagonista del documentario è una squadra di rugby di 40 detenuti, ma nessuno è stato un giocatore prima della detenzione. Il film racconta il loro percorso per andare in meta non solo in campo, ma anche nella vita con una ritrovata dignità sociale.

L'appuntamento impreziosisce la rassegna di cinema all'aperto organizzata da Pro loco di Rovigo e Comitato provinciale Unpli con il contributo di Asm Set.

«Quale location migliore del Battaglini per apprezzare un film toccante e ricco di significato come La prima meta? - ha spiegato la presidente di Asm Set, Manuela Nissotti - Rovigo è la città del rugby e quindi la sensibilità e l'attenzione verso i temi trattati nella pellicola saranno sicuramente particolari».

La partecipazione all'evento è gratuita previa prenotazione sul sito www.asmset.ro.it, con a disposizione 90 posti a sedere.

F.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA