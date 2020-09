LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Dovrà subire un intervento ben più radicale del previsto il ponticello in legno a Pra' de le rotole, a Grignano Polesine. A una prima ricognizione i tecnici del Comune avevano previsto per la struttura la sola sostituzione delle tavole di passaggio. Una volta arrivati sul posto gli addetti ai lavori per l'avvio del cantiere, è stato però verificato che le parti portanti sono deteriorate proprio sugli appoggi, a tal punto da mettere a rischio la stabilità del ponte. Quindi per garantire la sicurezza e scongiurare incidenti per chi vi transita, il ponticello è stato chiuso.

Nel frattempo l'amministrazione si sta attivando per reperire le risorse per poi procedere alla sostituzione delle parti portanti della struttura. Questo comporterà un allungamento dei tempi programmati per i lavori previsti. ma d'altro canto garantirà più sicurezza a tutta la comunità. Il ponte non sarà perciò transitabile per l'avvio delle scuole. È stato garantito, tuttavia, che si cercherà di portare a termine l'intervento nel più breve tempo possibile.

Sarà aperto invece domani il cantiere per la riasfaltatura in via Ottavio Munerati. L'intervento, che riguarderà il tratto che va dalla rotatoria di Granzette fino a via don Arrigo Ragazzi a Cantonazzo, sarà effettuato da Acquevenete. L'azienda acquedottistica ha preso in carico l'intervento per compensare i disagi avuti dai residenti nei mesi scorsi, quando sono stati effettuati i lavori per l'adeguamento della rete fognaria. L'intera riasfaltatura del tratto stradale dovrebbe essere completata nel giro di qualche giorno. Farà seguito anche il completamento con la posa della segnaletica orizzontale.

