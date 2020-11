COMUNE

ROVIGO Antonio Rossini si fa portavoce di un problema che il Comune sta già affrontando. Il consigliere comunale di minoranza, infatti, scrive all'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto una lettera per segnalare lo stato in cui versa il ponte di legno di via Ponte Merlo, ma i lavori sono in corso per scongiurarne il crollo dopo anni di mancata manutenzione. Il consigliere di minoranza della lista Gambardella sindaco ha segnalato che «visti i disagi e possibili pericoli» prodotti da quel piccolo cantiere, c'è la necessità «di intervenire affinché i lavori vengano terminati il più presto possibile». C'è da considerare il fatto, però, che il Comune è a conoscenza dei problemi di quel ponte, tant'è che in estate aveva avviato i lavori di sistemazione. Quel passaggio funge da marciapiede per raggiungere in sicurezza la vicina scuola del paese, così Favaretto e l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo si erano mossi per tempo affinché tornasse in buone condizioni, visto lo stato in cui versava da tempo. Dopo un'accurata ispezione, però, si è reso necessario ampliare l'intervento e agire direttamente sulla struttura che lo sostiene, aumentando la disponibilità finanziare per coprirne tutti i costi. È comprensibile che ci sia un disagio per un cantiere di questo genere, ma la scelta era tra lasciarlo abbandonato e sistemarlo: naturalmente si è scelta la seconda ipotesi.

Nell'altra grande frazione, Borsea, c'è un altro cantiere in corso e la cui durata dovrebbe essere minore, quello del parco di Borsea 2000. Ad annunciarlo è la capogruppo Dem Giorgia Businaro: «Avevamo rassicurato i cittadini di Borsea sul fatto che il parco fosse tra le priorità dell'amministrazione. Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori: non una semplice manutenzione ordinaria, ma una vera opera di sistemazione e sostituzione per la sicurezza di bambini e ragazzi».

Alberto Lucchin

