Il pollice verde incontra il mouse e il vivaio di famiglia finisce in Rete

I NUOVI AGRICOLTORIROVIGO L'amore per le piante ce l'ha nel sangue. Francesco Bovo, ventinove anni, nato e cresciuto a Rovigo, è figlio dei proprietari dell'omonimo garden center, da oltre 30 anni un punto di riferimento in città per gli amanti del giardinaggio. Studi in management a Trento, trasferitosi a Milano, Francesco, già consulente aziendale, nel 2016 ha fondato Flob Srl, un'attività di e-commerce dedicata alla commercializzazione di piante sul web, che oggi conta 12mila clienti in Italia e in Europa. Oltre mille le varietà di...