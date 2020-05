MULTISALA

BADIA POLESINE Anche il mondo dell'intrattenimento ai tempi del Covid-19 fa i conti con l'incertezza. Non fanno eccezione i cinema, come il Politeama di Badia Polesine, che sin dall'inizio della crisi sanitaria hanno dovuto chiudere i battenti tenendo caldi i motori in vista della ripartenza.

MISURE DI SICUREZZA

«Il nostro settore viene nominato, ma non ci sono date certe di ripresa racconta il responsabile del multisala di via Cigno Giorgio Orlandin - Il problema sono anche le misure che verranno imposte. Nel nostro cinema, per fortuna, lo spazio non manca, ma sarà difficile pretendere che ad ogni spettacolo ci sia una sanificazione di tutto il locale. La situazione economica, nel frattempo, inizia a farsi pesante. Non possiamo spegnere le luci di emergenza, la manutenzione va affrontata, i proiettori vanno fatti funzionare e ci sono ovviamente costi fissi che pure noi dobbiamo sostenere».

LUCI ACCESE PER LA RIPRESA

Il multisala è tra le strutture che hanno deciso di aderire ieri sera al flash-mob organizzato da Anec, l'Associazione nazionale esercenti cinema, in contemporanea con la 65esima edizione dei David di Donatello. Atrio e facciata illuminati per lanciare un messaggio simbolico e sottolineare la funzione sociale che le sale svolgono: luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale. Il Politeama, ad ogni modo, si prepara ad aprire nuovamente, prefigurando una sala principale in versione ridotta per garantire le distanze di sicurezza tra gli spettatori e rassicurando gli affezionati dello storico cinema altopolesano.

RIDUZIONE DI POSTI

«Abbiamo 396 posti aggiunge Orlandin - Ho calcolato di saltare circa due posti e in questo modo escono 126 sedute da poter utilizzare. I corridoi, inoltre, ci offrono un certo margine di manovra. Insomma, il Politeama di spazio ne ha». La forzata chiusura, iniziata all'alba dell'emergenza Coronavirus, è stata sin qui sfruttata per attività di sistemazione e messa in ordine, interventi che procedono quotidianamente. «Abbiamo pulito e disinfettato tutto, preparandoci alla ripartenza continua il titolare - Poi, se ci saranno altri trattamenti da realizzare o indicazioni da seguire, ci metteremo all'opera. Il nostro cinema contava anche diversi abbonati e ci tengo a dire che quando riprenderemo nessuno resterà a piedi: i soldi non andranno persi».

CINEMA ALL'APERTO

Per il gestore del Politeama appare invece molto complicato immaginare un'ipotesi drive-in, idea tornata di moda con l'avvicinarsi della bella stagione. «Mi sembra una soluzione difficile da realizzare. Bisogna pensare alle attrezzature, alla radio, allo schermo e alla struttura generale. Ci sarebbe poi da ragionare sulla viabilità e sui titoli che potrebbero essere distribuiti in estate».

Federico Rossi

